Государственное юридическое бюро в Татарстане начнет работу в сентябре

В Татарстане в сентябре заработает новая структура — Государственное юридическое бюро. Постановление об этом подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Инициатива поступила от Министерства юстиции РТ. Основными целями бюро станут оказание бесплатной юридической помощи гражданам и правовое информирование населения. Всего в штате будет не более 10 сотрудников.

В документе отмечается, что учреждение должно начать работу не позднее 1 октября 2022 года.

Законопроект о создании новой структуры был поддержан депутатами на 29-м заседании Госсовета РТ. Министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин отмечал, что подобные юридические бюро существуют в 28 регионах России.