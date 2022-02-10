В Татарстане могут создать государственное юридическое бюро с оказанием бесплатной помощи

В Татарстане для оказания бесплатной юридической помощи могут создать государственное юридическое бюро. Соответствующий законопроект поддержали депутаты на 29-м заседании Госсовета РТ.

«Законопроектом предусматривается возможность создания в республике государственного юридического бюро. Соответствующие полномочия закрепляются за Кабинетом Министров. В соответствии с федеральным законодательством бюро создается в форме государственного казенного учреждения», – рассказал министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин.

Он отметил, что по республиканскому законодательству бесплатную юридическую помощь оказывают адвокаты, органы исполнительной власти РТ и подведомственные им учреждения, органы управления государственных внебюджетных фондов, а также юридические клиники и негосударственные центры.

«При этом федеральный закон “О бесплатной юридической помощи в РФ” предоставил регионам право для оказания бесплатной юридической помощи создавать государственное юридическое бюро», – подчеркнул министр.

По словам Загидуллина, такие юридические бюро на сегодня созданы в 28 регионах России.

Между Министерством юстиции России и Правительством Татарстана в мае прошлого года было заключено соглашение о взаимодействии в сфере бесплатной юридической помощи. Документ содержит положение о необходимости рассмотрения вопроса о создании в республике государственного юридического бюро.

В связи с этим был разработан законопроект, которым вносятся изменений в закон «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в РТ», который направлен на формирование правовой основы возможности создания и функционирования такого бюро.