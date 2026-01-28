Казанцев пригласили на праздник снежных фонарей в парк Савиново

Праздник снежных фонарей пройдет в столице Татарстана в последний день января на берегу Казанки. Местом встречи станет парк Савиново. Об этом «Татар-информу» сообщил член совета Татарстанской республиканской организации Всероссийского общества охраны природы, организатор мероприятия Тимур Ескараев.

«Праздник снежных фонарей проводим в Казани уже шестой год. Эту традицию переняли у экоактивистов из Перми, которую проводят акцию с 1997 года. Они взяли эту идею из книжек про муми-троллей Туве Янссо. Раньше мы проводили до четырех мероприятий за зиму. В этом году провели один масштабный праздник в Русско-Немецкой Швейцарии 7 января с участием более сотни человек», – рассказал он.

Мероприятие прошло на Солдатском пляже для детей и взрослых. Один из участников акции на радость детворы пришел в костюме Деда Мороза и раздавал конфеты.

«Угощали гостей горячим чаем из самовара и разными сладостями. Рассказывали про нашу природу и ее защиту, а также про достопримечательности ООПТ», – отметил Ескараев.

По его словам, участники мероприятия мастерили из снега замысловатые конструкции и украшали их зажженными свечами, фотографировались на фоне зимних пейзажей. А на другой день организаторы праздника приехали вновь и убрали с природной территории все остатки огарков.

«Никакого мусора не оставили, все после нас было чисто», – заверил Ескараев.

Следующее мероприятие пройдет в ближайшую субботу, 31 января.

«Встречаемся в 15 часов в роще на Гаврилова, на углу улиц Гаврилова и Чуйкова, у шлагбаума. Затем идем к берегу, к пирсу. Можно самостоятельно подойти позже. В этот день пройдут небольшая экскурсия и лекция, будут затронуты интересные вопросы из области краеведения», – добавил Ескараев.

Праздник пройдет при поддержке Татарстанской республиканской организации Всероссийского общества охраны природы.

Что рекомендуется брать с собой: