Гострудинспекция РТ разъяснила порядок отстранения от работы противников прививок

Отказавшихся от прививки от Covid-19 сотрудников работодатели вправе отстранить от работы без сохранения заработной платы. Об этом «Татар-информу» сообщили в Гострудинспекции РТ.

«В соответствии с частью 3 статьи 76 Трудового кодекса РФ отказавшегося от прививки сотрудника работодатель вправе отстранить без сохранения заработной платы. Процедура отстранения таких работников разъяснена в письме Федеральной службы по труду и занятости „О возможности отстранения от работы не привитых от Covid-19 работников“», — отметили в ведомстве.

При отказе сотрудника от обязательной вакцинации работодатель должен запросить у работника письменный отказ от вакцинации, а затем оформить приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы. Форму приказа об отстранении работника в связи с отказом проходить обязательную вакцинацию работодатель может разработать самостоятельно.

«Дата отстранения сотрудника от работы в связи с отказом от вакцинации зависит от сроков проведения вакцинации, определенных Главными государственными санитарными врачами субъектов РФ», — добавили в ведомстве.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане введена обязательная вакцинация. Работники, которые включены в список обязательной вакцинации, до 9 ноября должны получить хотя бы первую прививку.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал высокую безопасность и эффективность российских препаратов для вакцинации от коронавирусной инфекции.