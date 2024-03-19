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Гости республиканского Науруза посмотрят концерт у театра Камала и отведают плов
В Казани 23 марта, в 12 часов дня, на территории площади театра им. Г. Камала пройдет Республиканский праздник «Науруз» — новый год у тюркских и иранских народов. Об этом сообщает инфоцентр Дома Дружбы народов РТ.
Для гостей организуют традиционные интерактивные площадки, а на главной сцене пройдет концерт с участием коллективов национально-культурных объединений Ассамблеи народов Татарстана.
Казанцы и гости города смогут попробовать одно из главных национальных блюд Науруза — плов, приготовленный по рецептам разных тюркских народов, а также принять участие в традиционных народных играх и забавах.
Также состоится конкурс красоты и таланта «Науруз Гузэлэ», во время которого свои таланты и национальные костюмы продемонстрируют лучшие представительницы национальных общин. Кроме того, пройдет «Науруз Батыр».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на субботнем совещании в Доме Правительства Раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручения касательно приближающегося праздника «Науруз».
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