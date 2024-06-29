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Гости казанского экстрим-парка «УРАМ» смогут пройти «Тест на молодость»
В Казани, на площадке экстрим-парка «УРАМ», сегодня пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи. Журнал «Идель» проведет викторину и приглашает всех принять в ней участие.
«Вместе организуем на площадке викторину „Тест на молодость“, где участники ответят на вопросы о мемах, молодежном сленге и современных песнях. Очень вас ждем в шатре „Вместе с креативом“ в 14:00», — сообщается в телеграм-канале казанского издания.
Чтобы принять участие в фестивале, необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на совещании в Доме Правительства сегодня Раис РТ Рустам Минниханов поручил обеспечить меры безопасности при праздновании Дня молодежи в Казани и районах республики.
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