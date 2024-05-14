Гости из 17 стран: в Казань начали приезжать участники форума торгово-промышленных палат

В столице Татарстана в рамках ХV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» пройдет форум торгово-промышленных палат. В этом году на мероприятие зарегистрировались более 300 человек, рассказали в татарстанской Торгово-промышленной палате.

Масштабный форум проводится в Казани с 2021-го. Если в первый год участниками стали более 100 участников, приехали 9 представителей зарубежных ТПП, то в этом году организаторы ожидают гостей из 17 стран.

Открытие форума и пленарная дискуссия по обмену лучшими практиками торгово-промышленных палат пройдет на площадке ТПП Татарстана, далее деловая программа продолжится в рамках трека «Бизнес» программы KazanForum 2024 в KazanExpo.

Зарубежные делегации примут активное участие не только в деловой программе KazanForum 2024, но и познакомятся с инфраструктурой республики, проведут ряд рабочих встреч, B2B-переговоры с целью укрепления деловых контактов и поиска новых партнеров для дальнейшего сотрудничества.

На площадке Международной выставочной экспозиции Russia Halal Expo (2-й павильон) будет установлен коллективный стенд Международного форума ТПП, где презентуют условия и возможности всей развитой системы палат — запланированы презентации, открытые дискуссии, мастер-классы, семинары, публичные лекции.

Сегодня в Казани стартует Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», который проводится в столице Татарстана ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.