Гости и жители Казани могут посетить в парках турнир по снежкам, мастер-класс и спектакли

В Казани продолжается программа праздничных мероприятий. Сегодня в общественных местах города жители и гости столицы РТ смогут поучаствовать в турнире по снежкам, увидеть новогодние представления и выступления артистов казанского цирка.

Так, в 11 часов утра в парке им. Урицкого начнется турнир по снежкам, в котором примут участие команды из пяти человек. Победители получат кубки и подарки от Дирекции парков и скверов Казани.

В 2 часа дня в Горкинско-Ометьевском лесу состоится мастер-класс по созданию реквизитов для карнавала.

В 3 часа в парке «Сосновая роща» пройдет детский спектакль «Времена года», а в 4 часа дня в сквере «Авангард» – спектакль «Чемодан чудес».

В это же время в парке «Континент» казанцы и гости города увидят уличный спектакль «Эмоции Деда Мороза», в сквере по ул. Мира в Дербышках начнется выступление артистов казанского цирка, а в сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана – праздничное мероприятие.

В 5 часов вечера стартует новогодняя программа у главной городской елки возле Центра семьи «Казан».

Какие события запланированы в республике, читайте в материале «Татар-информа».