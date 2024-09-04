Гости Дня танкиста в Казани получат подарок

День танкиста отметят 7 сентября в Казанском высшем танковом командном училище. Почетные гости мероприятия получат в подарок новый альбом «Танковый кулак России». Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ» руководитель проекта Ассоциации поддержки культурных инициатив «МИР» Евгений Кулешов.

«7 сентября пройдет День танкиста в Казанском танковом училище. На мероприятие приглашены герои-танкисты, а также родители ребят, которые погибли в зоне СВО. Им в память о сыновьях будут вручены книги», - сказал он.

Альбом «Танковый кулак России» вышел в свет в 2024 году тиражом 1 тыс. экземпляров. Его издание стало возможным благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив. Книга повествует об истории образования училища, периодах царского времени, гражданской и Великой Отечественной войны, советского и современного периода. Страницы издания рассказывают о жизни училища, присяге, традициях, учебном процессе, практических занятиях на танкодроме, семейных династиях танкистов. Отдельный раздел посвящен участникам и героям специальной военной операции.