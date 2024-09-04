В Казани презентовали книгу-альбом «Танковый кулак России»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Альбом «Танковый кулак России», посвященный выпускникам Казанского танкового училища разных лет, вышел в свет в 2024 году. Его издание стало возможным благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив. Презентация проекта, направленного на патриотическое воспитание молодежи, состоялась сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Проект стартовал в прошлом году, 1 августа. Ассоциация поддержки культурных инициатив «Мир» выиграла грант Президента Российской Федерации. Руководитель АПКИ «Мир» - Федор Чумаков, а идейный вдохновитель — Евгений Кулешов (фотограф-реконструктор, член Союза фотографов РТ — прим. Т-и), его в окружении называют министром культуры нашего Всероссийского общественного движения "Союз танкистов России"», — рассказал председатель исполкома ВОД «Союз танкистов России» Альберт Гималетдинов.

Альберт Гималетдинов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Увесистая книга повествует об истории образования училища, о периодах царского времени, гражданской войны и Великой Отечественной, советском и современном времени. Страницы издания рассказывают о жизни училища, присяге, традициях, учебном процессе, практических занятиях на танкодроме. Отдельный раздел посвящен участникам и героям спецоперации.

Над проектом трудился творческий коллектив — журналисты Александр Воронин, Владимир Дынник и Елена Крайонова, а также фотографы и сотрудники ряда республиканских изданий, в том числе газеты «Красная звезда», журнала «Арсенал Отечества», АО «Татмедиа», ИА «Татар-информ», газеты «Республика Татарстан». Еще были использованы фотографии директора Республиканского центра «Форпост» Тимура Камалетдинова.

Руководитель Ассоциации поддержки культурных инициатив «МИР» Евгений Кулешов рассказал об истории создания книги. Он отметил, что в нее вошли фотоматериалы, которые были сняты спикером начиная с 2015 года.

«Все началось с любимого батального жанра, военно-исторических реконструкций. Во время подготовки к празднованию юбилея Юнкерского училища я познакомился с Альбертом Гималетдиновым», — отметил участник пресс-конференции.

Евгений Кулешов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Он добавил, что в 2017 году Казанское танковое училище планировал посетить Валерий Васильевич Герасимов. В связи с этим событием у инициаторов проведения военно-исторической реконструкции появилась идея задействовать легендарные танки Т-34.

«В 2015 году на параде в Москве по Красной площади прошли 10 танков Т-34. И нам тоже захотелось, чтобы в Казани то же было. Эта идея осуществилась, в конце 2017 года танки появились у нас в Танковом училище. Первый раз танк Т-34 себя показал на юбилее училища, следом последовало 9 Мая, а потом фестиваль в 2019 году», — сказал Евгений Кулешов.

Фотографии с разных значимых исторических событий вошли в новый альбом «Танковый кулак России». Это солидное издание альбомного типа, 50% которого занимает печатный текст и еще 50% - фотографии. Тираж книги - 1 тыс. экземпляров.