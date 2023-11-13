ГОСТ на школьную форму в России вступит в силу в 2025 году

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С середины 2025 года в России начнет действовать единый стандарт школьной формы. При этом утвердят его уже в 2024 года, сообщил глава Роскачества Максим Протасов.

«В следующем году стандарт будет утвержден. В силу он вступит с середины 2025 года», — отметил он в беседе с «Российской газетой».

По словам Протасова, ГОСТ нацелен на унификацию требований и показателей безопасности и потребительских свойств формы, а не на перечисление видов, цветов и дизайнов одежды подростков. Задача, стоящая перед ведомством, — избавиться от «космических скафандров» в одежде школьников.

«Ребенок в школьной форме проводит большую часть жизни, — напомнил глава Роскачества. — Поэтому нам нужно, чтобы форма была гигроскопична, воздухопроницаема, износоустойчива, а ткани не были бы покрашены токсичной краской».

В июле «Татар-информ» сообщал, что ко второй половине 2024 года Роскачество разработает ГОСТ на школьную форму.