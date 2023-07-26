Ко второй половине 2024 года Роскачество разработает ГОСТ на школьную форму

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Уже во втором полугодии следующего года в России появится ГОСТ на школьную форму. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Роскачество.

В новом стандарте будет указано, что входит в понятие формы, а также требования к такой одежде.

«Стандарт определяет ассортимент одежды, который входит в эту категорию, и предъявляет требования к форме, ее материалам, а также к маркировке изделия», — пояснили в Роскачестве.

Согласно ГОСТу, школьная форма — единообразный по стилю, конструктивным решениям и сочетанию цветов ассортимент одежды. Он делится на повседневные и торжественные для девочек и мальчиков. В комплект входят блузка, жилет, пиджак, кардиган, джемпер, свитер, рубашка, платье, брюки и шорты.

При этом производители вещей выступают против новых норм, так как они и так выпускают изделия, которые должны соответствовать техническому регламенту о безопасности одежды для детей.