Госсовет Татарстана хочет внести поправки в миграционное законодательство России

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В миграционное законодательство России нужно внести поправки, которые позволяют прерывать пребывание иностранных граждан в стране, если они в течение 13 дней после приезда не начали учиться или работать, ради чего и была одобрена виза. С такой инициативой хотят выступить татарстанские парламентарии, рассказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на заседании круглого стола, которое состоялось в Доме дружбы народов Татарстана.

«При прибытии они должны зарегистрироваться в вузе, в который поступили, или на предприятии, куда устроились работать. Нередко же бывает, что, прибыв, иностранные граждане не устраиваются ни работать, ни учиться, и неизвестно, чем занимаются», — сказал спикер татарстанского парламента.

Информировать правоохранительные органы о подобных случаях предлагается учебным заведениям и работодателям. На сегодня инициатива направлена в Совет законодателей при Федеральном Собрании РФ.

Фарид Мухаметшин отметил, что благодаря своему развитому экономическому потенциалу, многовекторной экономике, уровню жизни и доброжелательному отношению к приезжим Татарстан остается привлекательным для мигрантов.

«В свою очередь, мы очень заинтересованы в рабочих руках, квалифицированных кадрах, в людях, желающих честно и хорошо трудиться», — отметил Председатель Госсовета.

Сегодня на территории республики фактически пребывает более 70,5 тыс. иностранных граждан, имеющих действующий миграционный учет по месту пребывания, около 17 тыс. граждан находятся на основании разрешения на временное проживание и вида на жительство. Таким образом всего в республике на сегодняшний день находится 87,4 тыс. иностранцев.

Чаще всего в Татарстан едут на заработки: возможность трудоустройства как одну из основных целей прибытия называют более 52% иностранных граждан. Кроме того, в вузах республики учится около 26 тыс. студентов-иностранцев и число их растет.

«Наша общая задача — чтобы Татарстан и впредь оставался территорией мира и согласия, где главенствует конструктивный диалог культур, уважение к традициям наших народов», — сказал Фарид Мухаметшин.

Он также напомнил о поручениях, данных Президентом России Владимиром Путиным по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, в частности речь идет о подготовке предложений по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях.

Ранее на совместном заседании Совбеза республики и Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул важность контроля ситуации в миграционной сфере.