Госсовет Татарстана утвердил реструктуризацию бюджетного кредита в 2,1 млрд рублей

Депутаты Госсовета Татарстана приняли законопроект, которым утверждается допсоглашение о реструктуризации бюджетного кредита республики в 2,1 млрд рублей. Решение было принято на 24-м заседании парламента республики.

«Татарстан принял участие в реструктуризации кредита, привлеченного в декабре 2020 года, на сумму 2,1 млрд рублей», – напомнил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

По условиям реструктуризации, долг будет погашаться в течение девяти лет ежегодно с 2021-го по 2024 год по 5% от суммы долга, а с 2025-го по 2029 год – по 16%.

«Реструктуризация дает возможность вместо 2,1 млрд рублей в этом году возвратить только 103 млн рублей», – подчеркнул глава Минфина.

Парламентарии поддержали законопроект об утверждении дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении бюджету РТ кредитов из федерального бюджета.