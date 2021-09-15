Татарстан получил отсрочку на девять лет по бюджетному кредиту в 2,1 млрд рублей

Татарстан получил отсрочку по бюджетному кредиту на девять лет. Речь идет о 2,1 млрд рублей, полученных в декабре 2020 года для пополнения остатков оборотных средств. Об этом сообщил заместитель министра финансов республики Алексей Шишкин на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

По словам докладчика, Правительство РТ заключило с Минфином России дополнительное соглашение к заключенному в прошлом году соглашению о предоставлении Татарстану кредита из федерального бюджета. Соглашение о реструктуризации задолженности было заключено 1 июля.

«Срок погашения первоначально был установлен на 1 июля текущего года. Соответствующее соглашение было заключено, и срок погашения существенно был продлен для республики. Погашать теперь будем в течение девяти лет», – отметил Шишкин.

Теперь Татарстан будет выплачивать ежегодно с 2021-го по 2024 год по 5% от суммы долга, а с 2025-го по 2029 год – по 16%.

«Мы должны были в июле погасить полностью всю сумму, а гасим только 120 млн рублей. И все остальное передвигается на девять лет», – уточнил заместитель министра финансов.

Он также заметил, что госдолг Татарстана на данный момент составляет 85 млрд рублей по бюджетным кредитам и 11 млрд рублей – по госгарантиям. «Госдолг стабильный, не увеличивается», – заключил докладчик.

Комитет поддержал законопроект «Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету РТ из федерального бюджета бюджетных кредитов».