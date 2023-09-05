Ежегодное послание Рустама Минниханова Госсовету Татарстана запланировано на 14 сентября

Ежегодное послание Раиса Татарстана Рустама Минниханова Государственному Совету РТ о внутреннем и внешнем положении республики запланировано на 14 сентября. Об этом стало известно сегодня на заседании Комитета Госсовета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«14 сентября в 10 часов состоится 46-е заседание Государственного Совета с повесткой дня — о послании Раиса Татарстана Рустама Минниханова парламенту. И в 12 часов состоится 47-е заседание Госсовета», — сказала депутатам заместитель председателя комитета Людмила Рыбакова.

При этом точную дату проведения двух заседаний парламента утвердит президиум Государственного Совета Татарстана.

На заседание, где Минниханов обращается с посланием к Госсовету, обычно приглашаются депутаты Госдумы, сенаторы, члены Правительства Татарстана, руководители муниципальных образований, республиканских министерств и ведомств, предприятий, представители общественных объединений и многие другие.

Со своим первым посланием к Госсовету Татарстана Рустам Минниханов выступил 13 октября 2010 года.