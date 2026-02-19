Госсовет Татарстана сегодня откроет весеннюю сессию

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Восемнадцатым заседанием Государственного Совета РТ VII созыва откроется сегодня весенняя сессия парламента республики. В повестку заседания внесено 24 вопроса, в том числе 11 республиканских и пять федеральных законопроектов.

Все проекты республиканских законов подготовлены к первому чтению. Ими вносятся изменения в законы об образовании, о транспортном налоге, о налоге на имущество организаций, о государственной гражданской службе РТ, о приватизации государственного имущества РТ, об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автотранспортом и городским наземным электрическим транспортом в РТ, об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РТ, об использовании лесов в РТ, о регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в РТ, а также в Земельный кодекс РТ.

Кроме того, парламентарии рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Азата Зиганшина и об изменении в составе Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике, где он работал. Ранее Зиганшин был назначен министром экологии и природных ресурсов Татарстана. Соответствующий указ 12 января подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

С отчетом о деятельности полиции за прошлый год на заседании выступит министр внутренних дел по Татарстану Дамир Сатретдинов.

Будут также представлены доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в РТ Сарии Сабурской и отчет о реализации программы «Приоритет-2030» в Казанского федерального университета.

Во время правительственного часа депутаты заслушают информацию о результатах реализации эксперимента по партнерскому финансированию в Татарстане.