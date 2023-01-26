Госсовет Татарстана рассмотрит законопроект о внесении изменений в Конституцию республики

Депутаты Госсовета Татарстана сегодня рассмотрят внеочередным вопросом законопроект о внесении изменений в Конституцию республики. Внести изменение в повестку сессии предложил депутат Альберт Хабибуллин.

«Просим внести в повестку сессии три вопроса. Первый – о проекте закона РТ о внесении изменений в отдельные законодательные акты, один проект федерального закона. И третий вопрос – закон о внесении изменений в Конституцию Республики Татарстан», – сказал он. Депутаты инициативу поддержали.

Вносимые поправки направлены на приведение законодательства республики в соответствие с федеральным.

Ранее Госсовет РТ внес изменения в статью 89 Конституции РТ, согласно которой наименование должности высшего должностного лица Татарстана будет «Глава – Раис Республики Татарстан». Законопроект стал основой для работы над внесением следующих изменений в Конституцию РТ, которые будут рассмотрены сегодня.

Всего в повестку внесены 15 вопросов, в том числе законопроекты о внесении изменений в Земельный и Семейный кодексы Татарстана.