Госсовет Татарстана рассмотрит квоты для инвалидов и ограничение продаж энергетиков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Семнадцатое по счету заседание Государственного Совета Татарстана VII созыва состоится 24 декабря. Такое решение принял сегодня президиум Госсовета, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

На очередном заседании планируется рассмотреть 24 вопроса, среди которых – 12 республиканских и четыре федеральных законопроекта.

В частности, к первому чтению подготовлены проекты законов, вносящие изменения в республиканские законы о транспортном налоге и о введении на территории региона патентной системы налогообложения, отметила секретарь Госсовета Лилия Маврина.

Кроме того, в первом чтении должны быть рассмотрены законопроекты о поддержке ветеранов специальной военной операции и членов их семей, о регулировании отдельных вопросов социального обслуживания граждан, о квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов и резервировании отдельных видов работ (профессий) для трудоустройства инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите.

Помимо этого, заметила Лилия Маврина, предполагается рассмотреть законопроект, вводящий запреты и ограничения на продажу безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) на территории Татарстана. Документ, внесенный депутатами Артуром Абдульзяновым, Маратом Галеевым и Рягатом Хусаиновым, ранее был одобрен Комитетом ГС РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

По словам Мавриной, предлагаемые законопроектом запреты и ограничения обусловлены негативным воздействием на здоровье граждан от потребления безалкогольных тонизирующих напитков.

«Параллельно депутаты внесли в законопроект, предусматривающий дополнение Кодекса Республики Татарстан об административных правонарушениях статьей 2.23, устанавливающего ответственность за несоблюдение запретов и ограничений продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических)», – уточнила она.

Частью повестки дня станет и доклад Кабинета министров РТ о состоянии здоровья граждан, который представит министр здравоохранения республики Альмир Абашев.

На «Правительственном часе» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова расскажет о мерах поддержки ветеранов специальной военной операции, существующих в Татарстане.

По сложившейся традиции на последнем в этом году заседании Государственного Совета с информацией о работе республиканского парламента VII созыва выступит Председатель ГС РТ Фарид Мухаметшин.

Перед началом заседания и в перерывах в парламенте республики состоится традиционная благотворительная акция «Елка желаний», где депутаты и приглашенные смогут исполнить новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и детей участников спецоперации.