Комитет Госсовета РТ поддержал ограничение продажи энергетиков

Законопроект о запрете и ограничениях продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, на территории Татарстана одобрили депутаты Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Проектом закона, в частности, предлагается запретить продажу таких напитков в образовательных и медицинских объектах, а также в объектах области культуры, физкультуры и спорта. Кроме того, предложено ограничить их продажу в местах массового скопления людей во время проведения публичных мероприятий.

«Данный проект разрабатывался нами в течение года с привлечением экспертов, юристов, надзорных органов. О вреде энергетиков для организма не только детей, но и взрослых в различных источниках говорится много. Однако это не останавливает население от их повсеместного потребления», – сказал председатель Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягат Хусаинов.

Он отметил, что на федеральном уровне установлен запрет на продажу этого продукта несовершеннолетним. «Наши коллеги из других субъектов РФ, а это более 60 регионов, ввели ограничение продажи энергетиков на своих территориях. Мы с учетом всех обсуждений тоже пришли к мнению о необходимости такого регулирования в Татарстане», – подчеркнул Хусаинов.

Депутат Госсовета Артур Абдульзянов добавил, что за последние пять лет рост продаж энергетических напитков в рознице вырос на 40%. При этом около 90% потребителей таких напитков – молодежь в возрасте от 12 до 25 лет, заметил он.

«Энергетические напитки – это смесь кофеина, сахара и, как утверждают производители, витаминов, аминокислот. Эксперты в области здравоохранения четкого ответа не дали, но не подтвердили пользу таких напитков для здоровья. Больше говорят об обратном. Как следствие всего этого – влияние на здоровье молодежи, девиантное поведение тех, кто употребляет данные напитки. К тому же, если мы допускаем, что возможно употребить одну баночку этих напитков в день, молодежь ограничений здесь не знает», – заявил Абдульзянов.

Он убежден, что вводимые ограничения «дадут определенные плоды». По словам депутата, планируется проводить мониторинг эффективности закона, вести определенную статистику.

«Мы хотим отодвинуть то, что оказывает негативное влияние, от объектов, где концентрируется молодежь. Опыт других регионов показывает, что такие ограничения оказывают позитивное влияние. Это не эксперимент, это законопроект, поэтому я считаю, что нам необходимо включиться в эту работу», – отметил парламентарий.

Другим законопроектом, который также поддержали депутаты, предлагается дополнить Кодекс РТ об административных правонарушениях статьей, устанавливающей ответственность за нарушение этих требований.

Ответственность предлагается установить в виде административных штрафов на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц – от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Комитет рекомендовал Государственному Совету РТ принять законопроекты в первом и третьем чтениях. В случае принятия законов они должны будут вступить в силу 1 сентября 2026 года.