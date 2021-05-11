Госсовет Татарстана: Предпримем все меры для предотвращения подобных трагедий

Президиум Государственного Совета Татарстана выразил соболезнование семьям погибших в результате трагических событий, произошедших в гимназии №175 Казани. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

«Потрясены случившимся. Скорбим вместе с вами, разделяем горечь невосполнимой утраты и выражаем поддержку семьям погибших и пострадавших, педагогическому коллективу и ученикам гимназии. Государственный Совет Республики Татарстан предпримет все меры для предотвращения подобных трагедий», — говорится в сообщении.

Сегодня утром 19-летний житель Казани устроил стрельбу в казанской школе № 175.