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Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе
Ру Тат
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11 мая 2021  17:55

Госсовет Татарстана: Предпримем все меры для предотвращения подобных трагедий

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Президиум Государственного Совета Татарстана выразил соболезнование семьям погибших в результате трагических событий, произошедших в гимназии №175 Казани. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

«Потрясены случившимся. Скорбим вместе с вами, разделяем горечь невосполнимой утраты и выражаем поддержку семьям погибших и пострадавших, педагогическому коллективу и ученикам гимназии. Государственный Совет Республики Татарстан предпримет все меры для предотвращения подобных трагедий», — говорится в сообщении.

Сегодня утром 19-летний житель Казани устроил стрельбу в казанской школе № 175. 

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