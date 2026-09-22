Рустам Минниханов выступит с ежегодным посланием к Госсовету РТ 28 сентября

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступит с посланием к Государственному Совету РТ седьмого созыва 28 сентября на 23-м заседании республиканского парламента.

Мероприятие пройдет в Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева и начнется в 10 часов. Такое решение было принято сегодня на заседании президиума Госсовета РТ.

В повестку предстоящего заседания включен только один вопрос – ежегодное послание Раиса Татарстана Государственному Совету РТ о внутреннем и внешнем положении республики.

Как и в предыдущие годы, будет организована прямая теле- и радиотрансляция.