Госсовет РТ утвердил увеличение доходов и расходов республиканского бюджета на 2021 год

Депутаты Госсовета Татарстана утвердили увеличение доходной и расходной части республиканского бюджета на 2021 год. Решение было принято на 26-м заседании парламента республики VI созыва.

«Исполнение бюджета в этом году характеризуется положительной тенденцией практически по всем доходным источникам, что позволяет нам уточнить параметры бюджета по доходам с одновременным увеличением расходов по первоочередным и социально значимым позициям», — сказал министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

Доходы бюджета Татарстана на этот год увеличены на 44,6 млрд рублей, расходы — на 42,1 млрд рублей.

Таким образом, доходы бюджета на 2021 год достигнут 319,3 млрд рублей, расходы — 323,8 млрд рублей. Дефицит уменьшится и составит 4,5 млрд рублей.