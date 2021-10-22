Доходы бюджета Татарстана на 2021 год увеличат на 44,6 млрд рублей

Доходы бюджета Татарстана на этот год предлагается увеличить на 44,6 млрд рублей. Соответствующий законопроект поддержали сегодня депутаты Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«Исполнение бюджета в этом году характеризуется положительной тенденцией практически по всем доходным источникам, что позволяет нам уточнить параметры бюджета по доходам с одновременным увеличением расходов по первоочередным и социально значимым позициям», – рассказал заместитель министра финансов РТ Алексей Шишкин.

Он отметил, что по итогам исполнения бюджета республики за девять месяцев налоговые и неналоговые доходы можно увеличить на 28,5 млрд рублей. «Предлагается увеличить налог на прибыль, на доходы физических лиц, на имущество организаций и ряд других налогов», – добавил докладчик.

В частности, налог на прибыль предлагается увеличить на 23,9 млрд рублей, что связано с ростом поступлений налога от нефтедобывающих компаний из-за изменений стоимости нефти и курса доллара.

Налог на доходы физических лиц необходимо уточнить на 10 млрд рублей с учетом роста его поступлений за девять месяцев 2021 года, связанного с увеличением средней заработной платы и выплатой дивидендов.

При этом по акцизам предлагается уменьшить плановое назначение на 5,5 млрд рублей. Но, исходя из динамики поступлений, будет увеличен показатель по налогу на имущество организаций на 2,8 млрд рублей. Раздел «Безвозмездные поступления» возрастет за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 16,1 млрд рублей.

Расходная часть бюджета Татарстана в этом году увеличивается на 42,1 млрд рублей, в том числе собственные расходы бюджета – на 28,9 млрд рублей.

Таким образом, доходы бюджета на 2021 год достигнут 319,3 млрд рублей, расходы – 323,8 млрд рублей. Дефицит уменьшается и составит 4,5 млрд рублей.