Госсовет РТ утвердил соглашение Татарстана и Кировской области об установлении границы

Государственный Совет РТ утвердил соглашение между Татарстаном и Кировской областью об установлении границы двух регионов. Решение было принято на 45-м заседании парламента республики VI созыва.

«На сегодня вся линия границы согласована по исторически сложившейся конфигурации», — заявил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.

Соглашение было подписано между Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и губернатором Кировской области Александром Соколовым в июле. Работы по установлению границы начались в 2020 году.

Общая протяженность границы между регионами составляет 228 километров. Татарстан граничит с Кировской областью по северной части территории. На границе расположены Балтасинский и Кукморский районы республики.