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Госсовет РТ утвердил соглашение Татарстана и Кировской области об установлении границы
Государственный Совет РТ утвердил соглашение между Татарстаном и Кировской областью об установлении границы двух регионов. Решение было принято на 45-м заседании парламента республики VI созыва.
«На сегодня вся линия границы согласована по исторически сложившейся конфигурации», — заявил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.
Соглашение было подписано между Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и губернатором Кировской области Александром Соколовым в июле. Работы по установлению границы начались в 2020 году.
Общая протяженность границы между регионами составляет 228 километров. Татарстан граничит с Кировской областью по северной части территории. На границе расположены Балтасинский и Кукморский районы республики.
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