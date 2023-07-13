news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 13 июля 2023 14:04

Госсовет РТ утвердил соглашение Татарстана и Кировской области об установлении границы

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Государственный Совет РТ утвердил соглашение между Татарстаном и Кировской областью об установлении границы двух регионов. Решение было принято на 45-м заседании парламента республики VI созыва.

«На сегодня вся линия границы согласована по исторически сложившейся конфигурации», — заявил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.

Соглашение было подписано между Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и губернатором Кировской области Александром Соколовым в июле. Работы по установлению границы начались в 2020 году.

Общая протяженность границы между регионами составляет 228 километров. Татарстан граничит с Кировской областью по северной части территории. На границе расположены Балтасинский и Кукморский районы республики.

#заседание госсовета рт #кировская область #границы татарстана
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное