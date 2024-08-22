Госсовет РТ: Татарстанцев волнуют загрязнение рек, лесов и воздуха

Азат Хамаев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Из числа связанных с экологией проблем вопросы загрязнения водных ресурсов, воздуха и лесных массивов наиболее волнуют жителей Татарстана. О том, какие обращения чаще всего поступают депутатам, рассказал сегодня журналистам на пресс-конференции в Казани председатель Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Государственного Совета РТ Азат Хамаев.

«С 2019 года к нам поступило более 2 тыс. обращений от татарстанцев и жителей других регионов страны. Основные обращения от казанцев поступают в связи с загрязнением воздуха промышленными предприятиями и неприятными запахами. Эти вопросы оперативно передаются исполнительной власти. Минэкологии РТ принимает оперативные решения по устранению негативных явлений», — заметил спикер.

Кроме того, депутатам поступает немало вопросов, затрагивающих сферу сельского хозяйства и касающихся обращения с домашними животными. По словам Хамаева, еще одна важная тема, которая волнует людей, — это сохранение лесов от пожаров. Также часто поступают вопросы, связанные с использованием земельных участков сельскохозяйственного назначения.