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Госсовет РТ: Татарстанцев волнуют загрязнение рек, лесов и воздуха
Из числа связанных с экологией проблем вопросы загрязнения водных ресурсов, воздуха и лесных массивов наиболее волнуют жителей Татарстана. О том, какие обращения чаще всего поступают депутатам, рассказал сегодня журналистам на пресс-конференции в Казани председатель Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Государственного Совета РТ Азат Хамаев.
«С 2019 года к нам поступило более 2 тыс. обращений от татарстанцев и жителей других регионов страны. Основные обращения от казанцев поступают в связи с загрязнением воздуха промышленными предприятиями и неприятными запахами. Эти вопросы оперативно передаются исполнительной власти. Минэкологии РТ принимает оперативные решения по устранению негативных явлений», — заметил спикер.
Кроме того, депутатам поступает немало вопросов, затрагивающих сферу сельского хозяйства и касающихся обращения с домашними животными. По словам Хамаева, еще одна важная тема, которая волнует людей, — это сохранение лесов от пожаров. Также часто поступают вопросы, связанные с использованием земельных участков сельскохозяйственного назначения.
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