Госсовет РТ сможет заявить в Конституционный суд, если поправки к закону Клишаса не учтут

Депутаты Государственного Совета Татарстана оставляют за собой право обратиться в Конституционный суд России, если их поправки к законопроекту «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» не будут учтены при рассмотрении в Государственной Думе. Такую возможность обсудили сегодня на заседании республиканского парламента.

О возможности обратиться в суд напомнил депутат Николай Рыбушкин. «Мы сейчас уже должны готовиться к Конституционному суду. Нужно сразу сказать, что Республика Татарстан оставляет за собой право, если они не примут наши поправки, обратиться в Конституционный суд. И готовиться к этому нужно», — подчеркнул Рыбушкин.

Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин в ответ дал понять, что такая возможность рассматривается. «Не думайте, что мы меньше вас знаем свои права, мы предложение услышали», — улыбнулся в ответ Мухаметшин.

Госсовет Татарстана сегодня одобрил пакет из 18 поправок к федеральному законопроекту «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», принятому Государственной Думой в первом чтении. Этот законопроект внесли в нижнюю палату российского парламента председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По мнению депутатов Татарстана, законопроект Клишаса — Крашенинникова существенно ограничивает права регионов, чем нарушает положения Конституции РФ.