Госсовет РТ рассмотрит проект по изменениям в Конституцию РТ на ближайшей сессии

Государственный Совет Татарстана работает над вторым проектом по изменениям в Конституцию республики. Их планируется рассмотреть на ближайшем заседании парламента. Об этом сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на встрече с руководителями республиканских, городских и районных СМИ по случаю Дня российской печати.

«Мы найдем компромиссное решение, которое, вероятно, примем 26 января. Пока предполагаем сессию на эту дату. Я не буду на этом останавливаться, потом вы услышите, на сессии узнаете об этом», – сказал руководитель парламента.

Мухаметшин отметил, что депутаты проводят работу по приведению республиканского законодательства в соответствие с федеральным, в том числе вносятся изменения в Основной закон РТ.

Госсовет Татарстана на 39-м заседании парламента принял законопроект, которым вносятся изменения в Конституцию республики. Позже поправки с новым наименованием должности руководителя Татарстана – “Глава – Раис Республики Татарстан” утвердил Президент РТ Рустам Минниханов.