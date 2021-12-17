Госсовет РТ рассмотрит доработанный законопроект о «детях войны» в феврале 2022 года

Депутаты продолжат работу над федеральным законопроектом «О мерах социальной поддержки детей, пострадавших в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов». Доработанный документ планируется рассмотреть в феврале 2022 года. Такое решение было принято на заседании президиума парламента республики.

«Поддерживаем инициативу депутата Эдуарда Шарафиева. С такой инициативой выходить надо, но документ должен быть единым для всех регионов России, поэтому законопроект необходимо доработать, довести эту законодательную инициативу до совершенства. Нужно направить в Госдуму максимально проработанный документ, добиться поддержки законодательных собраний субъектов. Мы должны подготовить аргументированные предложения и дать ответы на все вопросы. Меры социальной поддержки детей войны должны быть едины для всех граждан», – сказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

На заседании документ представила председатель парламентского Комитета по социальной политике Светлана Захарова. Она рассказала, что законопроект предлагает установить статус «дети войны» для граждан, которые родились в период с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года, а также установить им ежемесячную денежную выплату.

«Данный законопроект был направлен на предварительное рассмотрение в Совет законодателей России при Федеральном Собрании. Вчера на заседании комитета мы его рассмотрели и замечания к нему были детально изучены. Во время обсуждения депутатами была отмечена сохраняющаяся актуальность вопроса об установлении именно на федеральном уровне статуса “дети войны” или “дети Победы”, для тех, чье детство совпало с годами Великой Отечественной войны», – подчеркнула парламентарий.

По ее словам, после обсуждений депутаты пришли к единому мнению – проект федерального закона необходимо доработать.

Захарова упомянула, что Госсовет неоднократно рассматривал данный вопрос, были приняты соответствующие обращения в адрес федерального парламента и Правительства России. «В Госсовете был разработан проект федерального закона о детях войны. К сожалению, тогда он был отклонен Госдумой, но работа в этом направлении продолжается, – заметила она. – Мы проанализировали различные субъекты РФ, где принят такой закон, и статус “дети войны” определяется различными категориями. Надо еще раз проанализировать практику других субъектов, чтобы были единые критерии».

Депутат Азат Хамаев добавил, что вопрос о поддержке «детей войны» поднимается уже 15 лет. «По ветеранам принято постановление Правительства России. Надо подготовить обращение в Правительство, чтобы они занимались этим вопросом, и он решался на федеральном уровне», – предложил парламентарий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что участники заседания президиума Госсовета поддержали федеральные законопроекты по введению автоматизированной упрощенной системы налогообложения.