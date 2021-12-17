Мухаметшин: Татарстан счел нужным участвовать в эксперименте по автоматизированной УСН

Татарстан счел необходимым участвовать в эксперименте по введению автоматизированной упрощенной системы налогообложения. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на заседании президиума парламента республики, на котором обсудили федеральные законопроекты.

«Это будет преференция для определенной категории бизнеса. Думаю, законопроекты нужно поддержать. Эксперимент пройдет в четырех субъектах. Татарстан не мог обойти его стороной. Нам предложили, и мы сочли возможным и необходимым участвовать в этом эксперименте. Аналогию проводили с учетом положительного опыта с самозанятыми», – отметил глава парламента.

Председатель Комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин рассказал, что на рассмотрение поступило три федеральных законопроекта, касающихся проведения эксперимента по налоговому режиму. В частности, устанавливается экспериментальный специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». В эксперименте будут участвовать Москва, Московская и Калужская области, Татарстан. Он начнет проводиться с 1 июля 2022 года и будет действовать до 31 декабря 2027 года.

«На новый налоговый режим на добровольной основе могут перейти организации и индивидуальные предприниматели, у которых выручка в год не более 60 млн рублей и численность работающих до пяти человек. Предусматривается два объекта налогообложения: “доходы” со ставкой 8% и “доходы минус расходы” со ставкой 20%. Это несколько выше, чем действующая упрощенная система налогообложения, но здесь имеются преимущества», – заметил депутат.

Якунин уточнил, что сумма налога исчисляется налоговым органом на основании данных контрольно-кассовой техники и банков-партнеров. Возможен также и ручной ввод в личном кабинете налогоплательщика. Сумма налога будет зачисляться таким образом, что 50% пойдет в федеральный бюджет и 50% – в региональный.

Одним из преимуществ нового налогового режима для налогоплательщиков парламентарий назвал полное освобождение от уплаты страховых взносов. «В связи с тем что выплаты в пользу работников не будут облагаться страховыми взносами, произойдет, на наш взгляд, вывод зарплат из “серой зоны”, что, как следствие, приведет к увеличению поступлений НДФЛ в региональный бюджет за счет увеличения налоговой базы», – пояснил он.

Кроме того, по словам Якунина, при новом налоговом режиме формирование пенсионных прав и социальное страхование работников будут осуществляться в обычном порядке. Социальные и пенсионные фонды будут финансироваться из части налога, зачисляемой в федеральный бюджет.

Более того, налогоплательщикам не обязательно предоставлять отчетность в налоговый орган (декларация по «упрощенке», расчеты по страховым взносам и НДФЛ), Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. «Налог будет исчисляться налоговым органом, что приведет к сокращению налоговых проверок. В отличие от упрощенной системы налогообложения, где расходы принимаются по закрытому перечню, на автоматизированной системе расходы должны быть обоснованы и документально подтверждены, – подчеркнул докладчик. – И еще – отсутствие и ведение бухгалтерского и налогового учета».

Все взаимодействие с налоговым органом будет проводиться через личный кабинет налогоплательщика без посещения налогового органа.

«И главное – добровольность применения этого режима. Таким образом, специальный налоговый режим “Автоматизированная упрощенная система налогообложения” улучшит прозрачность, легальность, открытость бизнеса, повысит удобство работы с государством. Все заключения на законопроект положительные. Конечно, хотелось бы, чтобы процент отчисления в региональный бюджет был больше, но предлагаю одобрить в этом чтении, а ко второму чтению поднять этот вопрос», – заключил депутат.

Участники заседания президиума Госсовета поддержали федеральные законопроекты.