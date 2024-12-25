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Политика 25 декабря 2024 18:24

Госсовет РТ рассматривает варианты по выдаче земель участникам СВО

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Госсовет РТ рассматривает варианты по выдаче земель участникам СВО
Фото: gossov.tatarstan.ru

Государственный Совет Татарстана изучает возможность предоставить в собственность земельные участки участникам специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам глава парламента Фарид Мухаметшин на итоговой пресс-конференции.

«Эта законодательная инициатива находится в работе. Есть рабочая группа. Но пока предугадать я не могу. Желание им помочь есть. Рассматриваем варианты, изучая опыт других регионов», — рассказал Председатель Госсовета.

Он отметил, что есть проблемы со строительством жилья в ряде крупных городов. «Территорий нет, земли нет, негде строить. Вопрос очень непростой», — подчеркнул глава парламента.

Мухаметшин добавил, что Госсовет вернется к рассмотрению этого вопроса в январе-феврале.

Законопроект, которым предлагается бесплатно предоставлять в собственность земельные участки участникам СВО и ветеранам боевых действий, внес в Государственный Совет РТ депутат Эдуард Шарафиев.

#земельные участки #спецоперация
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