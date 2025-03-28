Госсовет РТ принял в первом чтении законопроект о развитии креативных индустрий

Депутаты приняли в первом чтении законопроект о развитии креативных (творческих) индустрий. В его обсуждении на восьмом заседании Госсовета РТ участвовали представители партий, не представленных в парламенте.

«Проект республиканского закона направлен на развитие креативной экономики и создание условий для самореализации граждан на основе их творческого и интеллектуального потенциала. Он устанавливает условия деятельности и формы господдержки субъектов креативных индустрий, определяет полномочия в сфере креативных индустрий органов государственной власти Татарстана», – рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Цель законопроекта – стимулировать развитие креативного предпринимательства, культурного и туристического потенциала, сохранение культурного наследия, создание в республике благоприятных условий для творческой самореализации граждан.

Аюпова уточнила, что креативные индустрии включают много наименований, начиная от традиционных художественных промыслов и заканчивая компьютерными играми.

Поправки к законопроекту депутаты могут внести до 3 апреля.

На той же сессии Госсовета РТ депутаты обсудили введение штрафов за нарушение требований содержания собак. Также детский омбудсмен Ирина Волынец рассказала о большом количестве несовершеннолетних в СИЗО, а президент АН РТ Рифкат Минниханов предложил ввести налоговый вычет для инвестирующих в НИОКР. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».