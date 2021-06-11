Госсовет РТ предложит Госдуме ужесточить наказание за отказ лечиться от наркомании

Депутаты обратятся в Госдуму с предложением ужесточить ответственность за производство и распространение наркотических и психотропных веществ. Соответствующие законодательные инициативы поддержали парламентарии на 22-м заседании Госсовета РТ VI созыва.

Один из законопроектов предусматривает внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях. «Законопроектом предлагается закрепить обязанность во всех случаях, а не только на усмотрение судьи, проходить диагностику, профилактические мероприятия, лечение, медицинскую или социальную реабилитацию лицам, признанным больным наркоманией либо потребляющим наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача», — рассказала депутат Алсу Тарханова.

Она отметила, что предлагается также предусмотреть уголовную ответственность за злостное уклонение от прохождения назначенных судом диагностики, лечения, медицинской или социальной реабилитации из-за употребления наркотиков.

По словам Тархановой, предлагается при назначении наказаний в виде лишения свободы предусмотреть обязательное назначение дополнительного наказания в виде штрафа. Пока эти виды наказаний осуществляется по усмотрению суда.

Федеральные законы, связанные с внесением изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях, а также в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ, в ближайшее время будут направлены для вынесения заключения в Правительство России, а законопроекты в отношении УК — еще и в Верховный суд России. После этого документы попадут в Госдуму.