Депутаты Госсовета РТ разработали законопроект по ужесточению оборота наркотиков

Депутаты Госсовета Татарстана намерены обратиться в Госдуму с предложением ужесточить ответственность за производство и распространение наркотических и психотропных веществ. Соответствующий законопроект поддержали парламентарии на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

«В связи с трагическими событиями, которые произошли 11 мая в Казани, по поручению Президента Татарстана и распоряжению Председателя Госсовета были образованы несколько рабочих групп по подготовке предложений о совершенствовании правового регулирования, в том числе в сфере контроля за оборотом гражданского оружия и незаконным оборотом наркотических средств», — сказал заместитель председателя парламентского комитета Александр Чубаров.

В результате был разработан федеральный законопроект «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях».

«Учитывая высокую общественную опасность преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, предлагается усилить ответственность за их незаконные производство, сбыт или пересылку, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», — сказал заместитель председателя парламентского комитета Александр Чубаров.

Депутат подчеркнул, что необходимо усилить дополнительные виды наказаний, назначение которых пока осуществляется только по усмотрению суда. В частности, предлагается, чтобы при вынесении решения о лишении свободы суд в обязательном порядке назначал еще и дополнительные наказания, например, в виде штрафа. Кроме того, депутаты предлагают ужесточить наказание за непрохождение назначенного лечения от наркомании.

«В настоящее время судья при назначении административного наказания за совершение правонарушений может возложить на лицо, признанное больным наркоманией либо потребляющее наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение или медицинскую и социальную реабилитацию», — отметил Чубаров.

По его словам, парламентарии убеждены, что прохождение лечения или социальной реабилитации должно быть обязательным во всех случаях, а не только на усмотрение судьи.

Говоря о штрафах за административные правонарушения, депутат заметил, что фактически только 26% из них оплачивается. В связи с этим, по мнению депутатов, нужно ввести дополнительное наказание в виде обязательных работ за правонарушения в области законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах.

Законопроект планируется рассмотреть на ближайшем заседании Госсовета Татарстана.