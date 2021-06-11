Госсовет РТ предложил ввести уголовную ответственность за деструктивные сообщения в Сети

Депутаты Государственного Совета Татарстана предложили ввести уголовную ответственность за распространение деструктивной информации в интернете. Соответствующую законодательную инициативу поддержали сегодня парламентарии на 22-м заседании Госсовета РТ VI созыва.

«Законодательная инициатива предусматривает уголовную ответственность за публичное распространение информации, оказывающей деструктивное воздействие на граждан», — сказал заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Александр Чубаров.

Он заметил, что сейчас федеральное законодательство не предусматривает ответственности за размещение в Сети сообщений, пропагандирующих вооруженные нападения на школьников в учебном заведении «при отсутствии призыва к совершению терактов с описанием и оправданием таких деяний», а также информации, призывающей к нанесению себе телесных повреждений без суицидальных намерений.

«Склонение к насилию, героизация лиц, совершивших преступления, призывы к насилию и нанесению вреда собственному здоровью несут угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, в первую очередь детей, их нравственному здоровью», — подчеркнул Чубаров.

Депутат пояснил, что под деструктивной информацией понимаются любые фото-, видео-, аудио- и текстовые материалы, основным содержанием которых является «умышленное применение насилия в отношении граждан или нанесение вреда собственному здоровью, либо признание указанных действий правильными, нуждающимися в поддержке и подражании».

Депутаты одобрили законодательную инициативу Госсовета РТ по внесению в Госдуму федерального законопроекта, предполагающего внесение изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ.