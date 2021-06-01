Депутаты РТ хотят ввести уголовную ответственность за деструктивную информацию в Сети

Депутаты предложили ввести уголовную ответственность за распространение деструктивной информации в интернете. Соответствующий законопроект рассмотрели парламентарии на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

«Законодательная инициатива предусматривает уголовную ответственностью за публичное распространение информации, оказывающей деструктивное воздействие на граждан», — сказал заместитель председателя парламентского комитета Александр Чубаров.

По его словам, законодательством России не предусмотрена какая-либо ответственность за размещение в интернете информации, пропагандирующей вооруженное нападение на школьников в учебном заведении «при отсутствии призыва к совершению терактов либо информации, призывающей к нанесению себе телесных повреждений без суицидальных намерений».

«Вместе с тем общественная опасность таких деяний не вызывает сомнений. Формирование деструктивного поведения несет угрозу причинения вреда здоровью и жизни граждан, в первую очередь детей, их нравственному здоровью», — подчеркнул депутат.

Он заметил, что правоохранительными органами в республике проводятся профилактические мероприятия, направленные на выявление такого контента в интернете.

«Однако полномочия сотрудников полиции при работе с лицами, размещающими такую информацию, ограничены проведением профилактической беседы и получением объяснения. После профилактических мероприятий они, осознавая свою безнаказанность, беспрепятственно продолжают свою деятельность, создавая, к примеру, новую группу или сообщество. При этом большинство из них на момент идентификации являются совершеннолетними», — отметил Чубаров.

В связи с этим, по его словам, законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей. Она устанавливает уголовную ответственность за распространение деструктивной информации. При этом строгое наказание, связанное с лишением свободы, может быть не назначено (при отсутствии в деянии признаков особо квалифицированного состава преступления).

«Квалифицирующим признаком является совершение деяний группой лиц по предварительному сговору или организованной группой и повлекших причинение вреда здоровью человека или иные тяжкие последствия», — заявил парламентарий.

Чубаров также сообщил, что к законопроекту поступили замечания юридического характера. В частности, требуется уточнить состав преступления.

«Буквально накануне перед заседанием комитета на данный законопроект поступили замечания. Отмечается необходимость дополнительного уточнения и конкретизации предполагаемого состава преступления. В связи с этим предлагаю сегодня не принимать окончательное решение по данной инициативе, доработать ее с учетом представленных замечаний и рассмотреть доработанный законопроект на заседании комитета в день проведения заседания Госсовета», — заключил он.

Депутаты рассмотрели законодательную инициативу Госсовета РТ по внесению в Госдуму федерального законопроекта, связанного с изменениями в Уголовном кодексе РФ и Уголовно-процессуальном кодексе РФ.