Госсовет РТ предложил арестовывать имущество уехавших россиян за правонарушения

Александр Чубаров

Фото: gossov.tatarstan.ru

Госсовет Татарстана направит в Госдуму федеральный законопроект, которым вносятся изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Предлагается ввести ответственность для россиян, находящихся за рубежом, за публичные действия против России. Проект закона поддержали депутаты на четвертом заседании парламента.

«Федеральный законопроект разработан для установления правовой возможности привлечения граждан, пребывающих за пределами России, к административной ответственности за публичные действия, направленные против основ конституционного строя, государственной и общественной безопасности РФ», – рассказал председатель Комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров.

По его словам, есть примеры, когда в иностранных государствах различные общественные лидеры и активисты ведут деятельность против интересов России. При этом они не могут быть привлечены к ответственности.

«Проектом закона устанавливаются особенности направления извещений и процессуальных документов лицу, в отношении которого ведется производство по делу о таком правонарушении», – отметил депутат.

Кроме того, в документе предусмотрены особенности проведения такого дела без участия правонарушителя.

«Чтобы не допустить уклонения от ответственности, предлагается применять арест имущества лица, в отношении которого ведется производство по делу о таком правонарушении», – подчеркнул Чубаров.

Федеральный законопроект, которым вносятся изменения в КоАП РФ, был рассмотрен ранее 19 октября 2023 года на заседании Госсовета РТ шестого созыва. До внесения в Госдуму он был сначала направлен в Совет законодателей РФ, а затем в Правительство РФ для получения официального отзыва.

«Несмотря на положительный отзыв Правительства РФ, было указано на необходимость определенной доработки. Мы его доработали. Законопроект соответствует положениям договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям других международных договоров России», – сообщил парламентарий.

Официальным представителем Татарстана по рассмотрению этого законопроекта в Госдуме назначен депутат Айрат Фаррахов.