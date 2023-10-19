Госсовет РТ предложит Госдуме дистанционно привлекать к ответственности уехавших россиян

Госсовет РТ попросит Госдуму дистанционно привлекать к административной ответственности россиян, находящихся за рубежом, за публичные действия против России. За повторное правонарушение предлагается привлекать к уголовной ответственности. Соответствующую законодательную инициативу поддержали депутаты на 48-м заседании парламента.

«В связи с проведением специальной военной операции участились случаи совершения гражданами России, пребывающими на территории иностранных государств, публичных действий, направленных против основ конституционного строя, государственной и общественной безопасности РФ», – сказал зампредседателя Комитета Госсовета по законности и правопорядку Александр Чубаров.

По словам депутата, в их поступках есть признаки административных правонарушений – возбуждение ненависти или вражды, призывы к нарушению территориальной целостности России, дискредитация Вооруженных Сил РФ, призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ.

Однако законодательство об административных правонарушениях исключает привлечение граждан России к ответственности за их совершение на территориях иностранных государств.

«Повторное совершение аналогичных деяний после привлечения лица к административной ответственности на территории России влечет уголовную ответственность», – заметил Чубаров.

Он подчеркнул, что угрозу представляют и другие административные правонарушения – распространение недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, а также распространение информации, выражающей неуважение к обществу, государству или власти.

Парламентарии одобрили законодательную инициативу Госсовета РТ по внесению в Госдуму федерального законопроекта, касающегося изменений в Кодексе РФ об административных правонарушениях.