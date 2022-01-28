Госсовет РТ подготовил более 30 поправок к законопроекту РФ о местном самоуправлении

Государственный Совет Татарстана подготовил более 30 поправок к федеральному законопроекту о местном самоуправлении. Об этом сообщил руководитель парламента республики Фарид Мухаметшин на встрече с председателями экспертных советов при комитетах Госсовета РТ.

«Вопросов и в обществе очень много к законопроекту Клишаса и Крашенинникова. У нас есть свои предложения – хотим выйти с законодательной инициативой ко второму чтению, подготовили более 30 норм. Посмотрим, как сможем их провести», – сказал глава парламента.

Мухаметшин отметил, что создана рабочая группа по проработке федерального законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Ее возглавил заместитель Председателя Госсовета Марат Ахметов.

«Серьезная работа предстоит по изменению законодательства в связи с внесением поправок в Конституцию РФ. И по первым таким федеральным законопроектам мы уже работаем. Марат Ахметов возглавил рабочую группу по подготовке наших предложений о том, как мы видим местное самоуправление, в каком состоянии оно останется. Добьемся ли мы того, что самая приближенная к населению власть будет более эффективно работать? Работа сейчас идет. Завтра будем у Президента РТ обсуждать этот вопрос, наши предложения», – заявил он.

По мнению руководителя парламента, в работу по проработке предложений к этому федеральному законопроекту нужно вовлекать и экспертные советы при парламентских комитетах.

Председатель экспертного совета при Комитете Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Валентина Липужина добавила, что принятый в первом чтении федеральный законопроект вносит кардинальные изменения в деятельность органов местного самоуправления.

«Переход к одноуровневой системе местного самоуправления – это хорошо, но мы говорим о том, чтобы власть была ближе к народу. И я не знаю, как они будут функционировать на уровне поселений, сел, деревень, судя по закону, их там не предвидится. Считаю, что у нас в республике удачный подход, и проблем не было. Не знаю, почему такой резкий переход, но, наверное, он чем-то оправдан», – заметила она.

По ее словам, по этому вопросу «потребуется большое переосмысление и большая работа экспертного совета». Липужина подчеркнула, что в составе экспертного совета, который она возглавляет, есть ученые, занимающиеся этими проблемами, а также главы местных поселений. «Будем изучать этот вопрос», – резюмировала она.

Проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» внесен сенатором России Андреем Клишасом и депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым 16 декабря прошлого года. На 28-м заседании парламента республики депутаты поддержали этот законопроект. При этом решили подготовить поправки ко второму чтению и направить их в Госдуму, о чем сообщало ИА «Татар-информ».