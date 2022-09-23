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Ру Тат
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Политика
23 сентября 2022  16:37
Надежда Гордеева

Госсовет РТ одобрил применение электронного голосования на выборах и референдумах

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Законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс Татарстана одобрили депутаты во втором и третьем чтениях на 34-м заседании Госсовета РТ. Проектом закона устанавливается возможность применения дистанционного электронного голосования при проведении выборов и референдумов.

Законопроект был принят в первом чтении 15 июня, депутаты могли внести поправки до 15 июля. «Три поправки подготовлены нашим комитетом. Они направлены на реализацию избирательных прав, права на участие в референдуме лиц, привлекаемых к работе вахтовым методом», – рассказал председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

По его словам, поправками предлагается дополнить перечень участков, на которых количество бюллетеней может быть увеличено. Речь идет об участках, где ожидается большое число избирателей, работающих вахтовым методом, а также по месту их временного пребывания.

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