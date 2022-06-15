Госсовет РТ принял в первом чтении законопроект об электронном голосовании на выборах

Законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс Татарстана приняли депутаты в первом чтении на 32-м заседании Госсовета РТ. Проектом закона устанавливается возможность применения дистанционного электронного голосования при проведении выборов и референдумов.

«Дистанционное электронное голосование – это голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения. В 2020 и 2021 годах уже был проведен эксперимент по организации дистанционного электронного голосования в Москве, затем в Курской, Мурманской, Нижегородской и Ярославской областях, Севастополе», – сказал председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Парламентарий уточнил, что законопроект направлен на приведение республиканского законодательства в соответствие с федеральным. Он также подчеркнул, что дистанционное электронное голосование вводится не взамен, а наряду с традиционным голосованием.

Решение о проведении дистанционного электронного голосования на выборах в органы государственной власти Татарстана, органы местного самоуправления, на референдумах республиканского и местного уровней будет приниматься избирательной комиссией по согласованию с ЦИК России.

«Для обеспечения безопасности устанавливается обязательное прохождение избирателем процедур идентификации, аутентификации и подтверждения личности, после которых избиратель получает доступ к дистанционному электронному голосованию. Обеспечивается тайна голосования», – сообщил Хабибуллин.

По его словам, после дистанционного электронного голосования повторное волеизъявление избирателем не допускается. «После обработки заявления гражданина на участие в дистанционном электронном голосовании избиратель выводится из списков избирателей на своем избирательном участке, что исключает возможность двойного голосования. Для обеспечения принципов открытости и гласности устанавливается возможность наблюдения при организации и проведении электронного голосования», – отметил депутат.

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев добавил, что «данный законопроект лишь возможность для применения». «Пока еще идут обсуждения. И раз у нас на сентябрь объявлены дополнительные выборы в Государственный Совет, то скажу, что мы в электронном голосовании принимать участие не будем», – заявил он.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заметил, что есть разные мнения по этому законопроекту. «Но жизнь не стоит на месте, тем более в такой организованной республике, как Татарстан, где вопросам цифровизации, интернет-ресурсам уделяется много внимания. Прошу депутатов поработать над тем, какие поправки мы сможем внести в наш законопроект в рамках действующего федерального законодательства», – резюмировал он.