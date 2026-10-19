Госсовет РТ направит обращение к Мишустину о потенциально опасных собаках

Депутаты предложили включить бультерьеров в перечень потенциально опасных собак. Они также просят обязать владельцев потенциально опасных собак проходить обучение по курсу социальной адаптации в специализированных организациях, осуществляющих дрессировку животных. Соответствующее обращение Госсовета РТ направят Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. Решение было принято на 25-м заседании парламента.

«Сейчас перечень потенциально опасных собак включает в себя 12 пород и их метисов. Вместе с тем полагаем, что этот перечень требует расширения. За прошедшие несколько лет фиксируется рост случаев нападения собак породы бультерьер на людей, в том числе на детей», – заявил зампредседателя Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Назип Хазипов, представляя документ.

Включение бультерьеров в перечень потенциально опасных собак обяжет их владельцев соблюдать установленные федеральным законом требования к содержанию таких животных, чтобы предотвратить случаи нападения на людей, уточнил он.

Депутат также обратил внимание на то, что в федеральном законодательстве недостаточно мер по защите людей от нападения потенциально опасных собак.

«Так, установленный в федеральном законе № 498 запрет на выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка не всегда позволяет обеспечить безопасность граждан, поскольку физическая фиксация животного не устраняет самой причины его агрессивного поведения и не гарантирует контроль над ним в нестандартных ситуациях», – говорится в обращении.

В связи с этим предлагается установить в законодательстве требование, которое обяжет владельцев потенциально опасных собак проходить специальное обучение.