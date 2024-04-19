Госсовет РТ досрочно прекратил полномочия депутата Раиса Сулейманова

Государственный Совет Татарстана досрочно прекратил полномочия депутата Раиса Сулейманова. Решение было принято на 53-м заседании парламента.

«На очередной сессии Совета Пестречинского района 17 апреля депутат Госсовета Раис Сулейманов назначен исполняющим обязанности руководителя исполнительного комитета этого муниципалитета», – рассказал Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Он добавил, что в связи с новым назначением Сулейманов подал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.

После этого Мухаметшин вручил ему благодарственное письмо Председателя Госсовета Татарстана.