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Политика 19 апреля 2024 12:46

Госсовет РТ досрочно прекратил полномочия депутата Раиса Сулейманова

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Государственный Совет Татарстана досрочно прекратил полномочия депутата Раиса Сулейманова. Решение было принято на 53-м заседании парламента.

«На очередной сессии Совета Пестречинского района 17 апреля депутат Госсовета Раис Сулейманов назначен исполняющим обязанности руководителя исполнительного комитета этого муниципалитета», – рассказал Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Он добавил, что в связи с новым назначением Сулейманов подал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.

После этого Мухаметшин вручил ему благодарственное письмо Председателя Госсовета Татарстана.

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#депутат Госсовета РТ
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