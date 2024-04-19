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Госсовет РТ досрочно прекратил полномочия депутата Раиса Сулейманова
Государственный Совет Татарстана досрочно прекратил полномочия депутата Раиса Сулейманова. Решение было принято на 53-м заседании парламента.
«На очередной сессии Совета Пестречинского района 17 апреля депутат Госсовета Раис Сулейманов назначен исполняющим обязанности руководителя исполнительного комитета этого муниципалитета», – рассказал Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.
Он добавил, что в связи с новым назначением Сулейманов подал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.
После этого Мухаметшин вручил ему благодарственное письмо Председателя Госсовета Татарстана.
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