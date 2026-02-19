Госсовет РТ досрочно прекратил депутатские полномочия Азата Зиганшина

Азат Зиганшин на парламентских слушаниях в 2024 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Государственный Совет РТ досрочно прекратил депутатские полномочия Азата Зиганшина на 18-м заседании парламента республики VII созыва. Экс-депутата также вывели из состава Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике. Решение принято на основании его письменного заявления.

«Указом Раиса РТ Рустама Минниханова Азат Зиганшин назначен министром экологии и природных ресурсов Татарстана», – напомнил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Спикер парламента добавил, что Зиганшин был депутатом VI и VII созывов. «Принимал активное участие в законотворческой деятельности. Отдельного внимания заслуживает его общественная деятельность, участие в экологических проектах», – подчеркнул он.

От имени депутатов Мухаметшин поблагодарил министра за активную парламентскую деятельность в прошлом и пожелал успехов на новом поприще. Кроме того, спикер парламента вручил ему благодарственное письмо Председателя Госсовета РТ.

В ответ Зиганшин заверил, что постарается оправдать возложенное на него доверие. «Для меня большая честь и огромная ответственность быть удостоенным внимания и доверия Раиса Татарстана. Безусловно, все свои силы, энергию, знания, опыт я приложу к тому, чтобы это доверие оправдать», – заявил он.

В работе заседания принимает участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.