Госсекретарю США неизвестно, принял ли Путин приглашение Байдена провести саммит

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что ему неизвестно, принял ли российский Президент Владимир Путин приглашение американского коллеги на саммит, однако обсуждение мероприятия на данный момент ведется.

«Не знаю, было ли оно [приглашение] формально принято, но мы говорим об этом, о дате возможной встречи», — цитирует РИА Новости госсекретаря Соединенных Штатов.

Ранее Джо Байден предложил Владимиру Путину в ближайшие недели провести личную встречу. Саммит предполагается организовать в третьей стране. Американский Президент отказался отвечать на вопрос о том, будет ли он выдвигать предварительные условия по встрече.