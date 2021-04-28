news_header_top_970_100
Мишустин в Казани примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета
Мишустин в Казани примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета
Бекмамбетов поблагодарил Татарстан за помощь в создании фильма «Девятаев»
Бекмамбетов поблагодарил Татарстан за помощь в создании фильма «Девятаев»
В Татарстан пришла первая партия вакцины от коронавируса «КовиВак»
В Татарстан пришла первая партия вакцины от коронавируса «КовиВак»
Ру Тат
news_header_bot_970_100
28 апреля 2021  02:20

Байден отказался отвечать на вопрос о встрече с Путиным

news_top_970_100

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отказался отвечать на вопрос, будет ли он выдвигать предварительные условия для встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости. 

«Я обсужу это в другой день», — ответил на вопрос журналистов глава государства.

Байден предложил Путину в ближайшие недели провести личную встречу в третьей стране. Готовность провести переговоры высказали несколько европейских государств — Чехия, Финляндия, Швейцария. Как ранее отметил глава МИДа России Сергей Лавров, идея провести саммит была воспринята Кремлем позитивно.
 

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное