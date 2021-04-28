Байден отказался отвечать на вопрос о встрече с Путиным

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отказался отвечать на вопрос, будет ли он выдвигать предварительные условия для встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

«Я обсужу это в другой день», — ответил на вопрос журналистов глава государства.

Байден предложил Путину в ближайшие недели провести личную встречу в третьей стране. Готовность провести переговоры высказали несколько европейских государств — Чехия, Финляндия, Швейцария. Как ранее отметил глава МИДа России Сергей Лавров, идея провести саммит была воспринята Кремлем позитивно.

