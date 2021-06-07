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Ру Тат
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7 июня 2021  06:29

Госсекретарь США заявил о готовности взаимодействовать с Россией при изменении ее курса

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Соединенные Штаты готовы взаимодействовать с Россией, если ее внешнеполитический курс изменится. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Если она (Россия — прим. Т-и) изменит курс, мы готовы общаться» — сказал дипломат в интервью изданию Axios (его фрагмент опубликован в Twitter’е). 

При этом он предположил, что предстоящая встреча президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве вряд ли продемонстрирует желание РФ изменить свое поведение.

Кроме того, Блинкен заверил, что Байден встретится с Путиным не из-за «агрессии и атак» с российской стороны. По его словам, цель саммита — рассказать о реакции США на «агрессивные безрассудные действия» и дать понять, что более стабильные отношения пойдут на пользу россиянам, американцам и всему миру.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена должна пройти на территории Швейцарии, в Женеве, 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят международные вопросы и региональные конфликты, стратегическую стабильность и борьбу с пандемией коронавируса.

#путин владимир #россия и сша #джо байден
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