Нацпроект для предпринимателей на селе: как получить поддержку в Татарстане

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода РТ

С 20 мая в Татарстане проводятся зональные семинары-совещания, посвященные повышению деловой активности сельского населения. Мероприятия уже состоялись в Апастовском, Балтасинском и Бавлинском районах, сообщает Минсельхозпрод Татарстана.

В совещаниях принимают участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров, представители Минэкономики РТ и представители районов. Основное внимание на них уделяется актуальным проблемам, вызовам и возможностям для бизнеса, предоставляемым в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство, а также поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода РТ

Глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров рассказал представителям районов, какую поддержку сельские предприниматели могут получить в рамках нацпроекта. Так, они могут принять участие в федеральном проекте «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и на принципах софинансирования получить государственную поддержку по нескольким направлениям. Это в том числе гранты «Агростартап» для тех, кто начинает предпринимательскую деятельность. Только за 2023 год на реализацию грантовой поддержки было направлено практически 50 млн рублей. От начинающих бизнесменов требуется создание рабочих мест и ежегодное увеличение показателей производства сельхозпродукции. По данным Минсельхозпрода РТ, с 2019 года за счет гранта в регионе появилось 489 новых рабочих мест, на 8887 голов выросло поголовье крупного рогатого скота.

Еще одна мера поддержки — субсидии сельскохозяйственным потребкооперативам и переработчикам. На эти средства участники программы могут компенсировать затраты на приобретение имущества, техники, оборудования и покупку сельхозпродукции. С 2019 года мерой поддержки воспользовались 82 кооператива. Общая сумма компенсаций составила 805,5 млн рублей. Закуплена 21 единица сельхозтехники, 32 единицы спецтранспорта, 54 — оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции, 285 голов молодняка крупного рогатого скота, 332 нетели, 462 тысячи голов птицы и 384 тысячи саженцев клубники.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода РТ

Подчеркнуто, что «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» с начала своей реализации помогла на 90 увеличить число работающих в Татарстане кооперативов. Число их участников за это время выросло с 5,1 тысячи человек до 16,7 тысячи, а выручка в пять раз — до 14,1 млрд рублей.

«На текущий год сумма финансирования по федеральному проекту „Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства“ составляет 364,2 млн рублей, из них 148,6 млн рублей на проект „Агростартап“, 215,6 млн рублей — на субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам и переработчикам», — сказал Марат Зяббаров.

Также на совещании в Бавлинском районе выступила замглавы Минэкономики Татарстана Сария Сиразиева. Ее доклад был посвящен ситуации, сложившейся в секторе МСП в юго-восточной зоне республики, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба Минэкономики Татарстана

По словам заместителя министра, качественный рост малого и среднего предпринимательства является одним из ключевых направлений для реализации устойчивого развития экономики. В республике и стране создаются все условия для выполнения этой цели.

Так, предприниматели, которые работают в отрасли сельского хозяйства, могут в том числе получить льготные кредиты в рамках программы «1764», а сельхозпредприятия — по совместной программе Минэкономразвития и Корпорации МСП «1420». Также льготные кредиты доступны высокотехнологичным компаниям.

Кроме того, в республике реализуются зонтичный механизм поручительств Корпорации МСП, программа промышленной ипотеки, кредитные каникулы и реструктуризация по внутренним программам кредитных организаций.

Разработаны в Татарстане и республиканские меры поддержки для МСП, такие как льготные микрозаймы на строительство и развитие производства, поручительства Гарантийного фонда, льготный лизинг, программы субсидирования, льготной поддержки и нефинансовая помощь, которая предоставляется в центре «Мой бизнес» и Центре поддержки экспорта.

Все меры поддержки реализуются Фондом поддержки предпринимательства Татарстана при содействии Министерства экономики РТ в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода РТ

Как отметил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин на совещании в Балтасинском районе, задача республиканских и муниципальных властей состоит в том, чтобы население, в том числе агробизнес, было как можно лучше информировано о мерах поддержки и имело больше шансов воспользоваться ими. «Это реальные деньги, многие из выделяемых средств — невозвратные. Важно, чтобы каждый район участвовал в этой работе, в полной мере использовал все предоставленные возможности», — подчеркнул глава парламента.

Серия зональных семинаров-совещаний завершится в Агрызском районе. Мероприятие запланировано на 3 июня.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.