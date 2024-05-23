Мухаметшин: Важно помочь малому агробизнесу в получении мер поддержки

Задача республиканских и муниципальных властей — информировать население о мерах поддержки и помогать малому агробизнесу в развитии. Ведь именно от деловой активности людей зависит развитие села. Об этом на зональном семинаре-совещании по вопросам повышения деловой активности сельчан в Балтасинском районе заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

На мероприятии обсуждались задачи, поставленные Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, перед аграриями, итоги работы фермерских хозяйств, меры государственной поддержки, итоги реализации республиканских и федеральных программ. В мероприятии приняли участие глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров, председатель Совета Ассоциации органов местного самоуправления РТ Экзам Губайдуллин, депутаты Госсовета, главы районов и сельских поселений, руководители личных подсобных хозяйств и семейных ферм, сельхозкооперативов из 11 районов северной зоны республики, представители профильных министерств и ведомств, банковской сферы.

Балтасинский район возглавляет рейтинг развития малых форм хозяйствования в Татарстане, а также остается единственным муниципалитетом, в котором динамично растет поголовье скота в частных подворьях.

Рабочая поездка главы татарстанского парламента началась с осмотра хозйства Мажида Галиуллина. Индивидуальный предприниматель занимается выращиванием клубники в открытом грунте.

В районном Центре культуры, где проходило пленарное заседание, была развернута выставка продукции и товаров местны производителей. Фарид Мухаметшин пообщался с предпринимателями, спросил у них о мерах государственной поддержки, результативности различных программ.

Выступая на семинаре-совещании, он призвал активнее информировать людей о преимуществах участия в республиканских и федеральных программах. Малый агробизнес должен использовать все возможности, которые ему предоставляются.

«Это реальные деньги, многие из выделяемых средств — невозвратные. Важно, чтобы каждый район участвовал в этой работе, в полной мере использовал все предоставленные возможности», — подчеркнул глава парламента.

В пример он привел проект «Авыл яши — деревня живет», в рамках которого организовано уде около ста обучающих семинаров. О мерах поддержки, направлениях сельского бизнеса рассказано свыше 3 тыс. человек. Проект реализуется на базе библиотек в Апастовском, Агрызском, Балтасинском и Бавлинском районах.

Перед участниками семинара-совещания также выступил глава глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин. Он рассказал, что объем ВРП района по итогам 2023 года вырос на 9%, составив 14,2 млрд рублей. В секторе МСП района задействовано 904 субъекта, из которых 253 являются индивидуальными предпринимателями. Благодаря им работу в районе получили 6,6 тыс. человек.

Глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров остановился на весенне-полевых работах. По его словам, в Татарстане засеяно 80% площадей от плана, однако из-за холодов около 10 тыс. гектаров посевов пришлось пересеять.

Также он затронул государственную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия до 2025 года в РТ». За прошлый год на ее реализацию было направлено 17,7 млрд рублей, а на развитие малых форм — 2,4 млрд рублей. Благодаря этому на малые формы хозяйствования пришлось 44,3% от произведенной сельхозпродукции на сумму 128,1 млрд рублей.

Кроме того, замглавы Минэкономики РТ Роман Амирханов рассказал участникам совещания о программах господдержки МСЧ.

Завершилось заседание награждением победителей республиканских конкурсов «Лучший руководитель крестьянского фермерского хозяйства», «Лучший руководитель ЛПХ» и «Лучший руководитель сельского поселения по развитию предпринимательства».