Гарик Сукачев попал в больницу, концерт пройдет без него

Музыканта Гарика Сукачева госпитализировали из-за ухудшения здоровья, сообщает РИА Новости.

Из-за ухудшения здоровья и вынужденной госпитализацией Игоря Ивановича, концерт в Рускеала на Хуторе Елки пройдет в неожиданном формате «Народное караоке».

Концерт, на котором должен был выступать артист, проведет его команда, вход будет свободным, уточнили организаторы.

Гарик Сукачев советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор. Лидер групп «Закат Солнца вручную», «Постскриптум», «Бригада С» и «Неприкасаемые».