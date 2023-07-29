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Гарик Сукачев попал в больницу, концерт пройдет без него
Музыканта Гарика Сукачева госпитализировали из-за ухудшения здоровья, сообщает РИА Новости.
Из-за ухудшения здоровья и вынужденной госпитализацией Игоря Ивановича, концерт в Рускеала на Хуторе Елки пройдет в неожиданном формате «Народное караоке».
Концерт, на котором должен был выступать артист, проведет его команда, вход будет свободным, уточнили организаторы.
Гарик Сукачев советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор. Лидер групп «Закат Солнца вручную», «Постскриптум», «Бригада С» и «Неприкасаемые».
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